Подразделения ВДВ нанесли огневое поражение колонне украинской техники | 360°

24 октября 2022, 09:10
Подразделения ВДВ нанесли огневое поражение колонне украинской техники
Телеканал «Звезда»: российские десантники уничтожили до пяти танков ВСУ
Российские десантники уничтожили около пяти танков и другие бронемашины ВСУ в ходе спецоперации. Колонну техники противника засекли с помощью БПЛА. Затем артиллерийские подразделения ВДВ открыли огонь по ней огонь, сообщил телеканал «Звезда».
По словам начальника штаба соединения ВДВ, противник шел в колоннах. После уничтожения первых танков его наступление удалось остановить.
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«Мы поддерживаем огнем артиллерии парашютно-десантные подразделения, которые занимают оборонительные позиции», — пояснил он.
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В результате успешного ведения огня удалось уничтожить до пяти танков ВСУ и до 50 человек живой силы противника.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке украинских военных атаковать союзные войска на Краснолиманском направлении, однако в итоге неприятеля ждал провал.
Специальная военная операция РФ на Украине
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