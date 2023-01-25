Спецоперация 25 января 2023, 11:46 Подразделения «Вагнера» вошли в Артемовск Врио главы ДНР Пушилин: отряды «Вагнера» продвигаются по Артемовску РИА «Новости»

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В боях на территории Артемовска (украинское название населенного пункта — Бахмут) активно участвуют представители ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он описал ситуацию в этой зоне спецоперации в интервью РИА «Новости».

По его словам, сражения на территории Артемовска ведутся уже в тех кварталах, которые совсем недавно находились под контролем ВСУ. Также Пушилин отметил, что около города по-прежнему идут ожесточенные бои с противником.

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«Но подразделения [союзных сил], в частности „Вагнера“, в самом Артемовске продвигаются», — добавил он.

Также Пушилин оценил ситуацию в другом, не менее важном для хода спецоперации городе — Соледаре. По его словам, освобождение этого населенного пункта от противника уже сейчас позволяет перекрывать пути снабжения ВСУ. Также переход этого города под контроль союзных сил открыл ВС России возможность просматривать огневые позиции, с которых украинские солдаты наносили удары.