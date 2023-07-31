Спецоперация 31 июля 2023, 16:10 Подразделения начальников отделов МВД Чечни ударили по ВСУ в Харьковской области Глава Чечни Кадыров заявил о нанесении удара по ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Подразделения отделов МВД по Шатойскому и Курчалоевскому районам Чечни атаковали украинских военных в Харьковской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Ахмат Кадыров.

«Подразделения дорогих братьев — начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова — совместно с военнослужащими „Запад-АХМАТ“ МО РФ нанесли упреждающий удар по укронатовским бандитам», — написал он.

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По его словам, удар нанесли в Харьковской области в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Кадыров отметил, что чеченские военные взяли за основу тактику диверсантов с Украины, которые периодически пытаются прорваться в Белгородскую область. Однако бойцы из Чеченской Республики, в отличие от противника, не стреляют по гражданской инфраструктуре. Они атакуют исключительно украинских военнослужащих и их технику, подчеркнул он.