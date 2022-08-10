Подразделения ЛНР продвинулись на донецком направлении

Бойцы ЛНР планомерно продвигаются на донецком направлении, заявил на встрече с зарубежными журналистами глава республики Леонид Пасечник. Его слова передало РИА «Новости».

Ситуация напряженная, но бойцы Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ и военнослужащих из Чеченской Республики освобождают территорию ДНР, отметил луганский политик.

«Мы планомерно движемся вперед, и те задачи, которые перед нами стоят, наши военные подразделения их ежедневно выполняют», — подчеркнул Пасечник.

До этого глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf на юго-востоке Соледара. Городские улицы сейчас зачищают от украинских националистов.

ВСУ минируют подступы к Соледару запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Они также пытаются подавать артиллерию союзных войск, однако им не остановить наступление.

Российские военные выполняют задачи спецоперации, в том числе по денацификации Украины в ответ на призыв о помощи со стороны ДНР и ЛНР.