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    24 июня 2022, 11:40

    Подразделения ЛНР при поддержке российских военных вышли на западные окраины Лисичанска

    ТАСС: союзные силы ЛНР и ВС РФ вышли на западные окраины Лисичанска

    Александр Иванов

    Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с российскими военнослужащими вышли на западные окраины Лисичанска. Такие данные представил источник ТАСС.

    Ранее собеседник агентства сообщил о значительных потерях ВСУ под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. По его данным, за последние пару дней погибли более тысячи украинских военных, еще порядка 800 сдались в плен.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник накануне заявил, что в ближайшие два-три дня Лисичанск возьмут в кольцо. Представитель МВД народной республики сегодня сообщил, что котел вокруг Лисичанска может закрыться с западного направления уже вечером 24 июня.

    К югу от города украинская армия также понесла потери и потеряла контроль над селом Николаевка, которое расположено вблизи от стратегически важной трассы на Бахмут (Артемовск).

    Помимо этого, ВСУ решили оставить Северодонецк и перейти на новые укрепленные позиции.