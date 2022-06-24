Подразделения ЛНР при поддержке российских военных вышли на западные окраины Лисичанска

Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с российскими военнослужащими вышли на западные окраины Лисичанска. Такие данные представил источник ТАСС.

Ранее собеседник агентства сообщил о значительных потерях ВСУ под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. По его данным, за последние пару дней погибли более тысячи украинских военных, еще порядка 800 сдались в плен.

Глава ЛНР Леонид Пасечник накануне заявил, что в ближайшие два-три дня Лисичанск возьмут в кольцо. Представитель МВД народной республики сегодня сообщил, что котел вокруг Лисичанска может закрыться с западного направления уже вечером 24 июня.

К югу от города украинская армия также понесла потери и потеряла контроль над селом Николаевка, которое расположено вблизи от стратегически важной трассы на Бахмут (Артемовск).

Помимо этого, ВСУ решили оставить Северодонецк и перейти на новые укрепленные позиции.