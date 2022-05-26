Подразделения и технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили при попытке переброски

Российские военные уничтожили подразделения и технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшей для усиления украинской группировки в Донбассе. Удар по ним был нанесен в районе железнодорожной станции Покровск во время выгрузки, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Противник лишился еще 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также трех складов боеприпасов.

Украинская армия несет серьезные потери. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 179 украинских самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотников, 323 зенитно-ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин. ВСУ лишились 433 установок РСЗО, 1682 орудий полевой артиллерии и миномета.