Спецоперация 26 января 2023, 14:12 Подразделения группировки «Восток» уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны России: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 60 бойцов РИА «Новости»

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За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях погибли до 60 украинских военных. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешное наступление, рассказало Минобороны России.

Военные ударили по противнику у населенных пунктов Павловка и Левадное Запорожской области, Угледар Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы Украины потеряли до 60 своих военнослужащих, три боевые бронемашины и два пикапа. Российские войска из группировки «Восток» продолжили наступление и уничтожили вблизи Червоного и Канцеровки Запорожской области, а также Угледара в общей сложности два топливных хранилища и три склада артиллерийских боеприпасов.

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На Донецком направлении войска разбили еще один склад боеприпасов для артиллерии, уничтожили две установки РСЗО «Град», боевую машину пехоты, американскую самоходную артустановку Paladin, гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Погибли более 40 украинских военных.