Подразделение ВСУ сдалось в плен в ДНР после переписки в Telegram

Одно из подразделений ВСУ сложило оружие и сдалось в плен в Донецкой Народной Республике. Решение украинские военные приняли после переписки с бойцами ДНР в Telegram.

В населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ нанесли артиллерийский удар. После этого при помощи мессенджера украинским военным предложили сдаться, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

Бойцы подразделения ВСУ сдались в плен после переписки. Их позиции перешли под контроль НМ ДНР.

Минобороны России ранее заявило, что некоторые военнопленные ВСУ не хотят покидать подконтрольные РФ территории, поскольку опасаются участия в боевых действиях. В качестве доказательства ведомство показало видео с украинским военным, который представился Александром Жижиным.

Военнослужащий уточнил, что был старшим матросом ВСУ. Мужчина отметил, что сдался в плен добровольно и больше не желает возвращаться на родину. По словам украинского военного, он «не видит будущего у этой страны с такими властями». Мужчина, как следует из сообщения Минобороны, принял решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации.