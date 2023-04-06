Спецоперация 06 апреля 2023, 18:43 Подразделение ВСУ сдалось в плен под Авдеевкой — Минобороны Минобороны: под Авдеевкой сдалось в плен подразделение ВСУ численностью 14 человек ru.freepik.com

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Под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике в плен российским военным сдались бойцы подразделения 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские военные сдались в плен 5 апреля. Их командир вышел на связь с российскими бойцами и заявил о желании сложить оружие. ВС России приостановили боевые действия для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта.

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Сдавшихся военных ВСУ разместили в блиндаже, чтобы утром вывезли их тыловую зону российской группировки, однако ночью украинская артиллерия уничтожила блиндаж, выпустив по нему около 300 снарядов.

«В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты», — рассказали в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным заявил, что надо добиться полного прекращения обстрелов Донбасса. Руководитель региона заявил, что атаки на города республики остаются главной темой на повестке дня.