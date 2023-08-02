Спецоперация 02 августа 2023, 16:46 Подпольщики заявили о поражении мест дислокации наемников в Измаиле РИА «Новости»: подпольщики заявили о поражении мест скопления наемников в Измаиле РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удары по ряду объектов в Измаиле, поразив место техобслуживания, где ремонтировали военные катера ВСУ, места скопления иностранных наемников и нефтебазу. Об этом РИА «Новости» заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик отметил, что после удара ВС РФ украинская нефтебаза горела несколько часов. Также российские силы ликвидировали место технического обслуживания флота и лишили ВСУ возможности ремонтировать там свои катера.

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«Было попадание в здание морвокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские», — указал Лебедев.

Он также уточнил, что есть кадры, снятые в Измаиле. На них зафиксирован прилет по зданию Управления пароходства. На записи видна работа украинской ПВО, во время которой стали слышны звуки взрывов. Потом начался пожар.

«Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника», — добавил Лебедев.

По его словам, всего зафиксировали восемь ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о «существенных повреждениях» на юге страны после ночных взрывов. Также глава Одесской областной администрации Олег Кипер подтвердил начало пожаров на промышленных и портовых объектах. По его словам, возгорания возникли после атак беспилотников.