Спецоперация 24 мая 2023, 07:25 Подполковника ВСУ убили под Запорожьем ранением в сердце «РВ»: на Запорожском направлении погиб подполковник ВСУ Сергей Гулевский РИА «Новости»

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В бою на Запорожском направлении погиб подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Гулевский. Он получил смертельное ранение в сердце, сообщила «Русская весна».

Офицер погиб во второй половине мая, получив несовместимое с жизнью осколочное ранение в сердце. Украинские СМИ написали, что Сергей Гулевский скончался у жены на руках, но российские военкоры назвали это приемом пропаганды, хотя Лидия Гулевская действительно служила в одном подразделении с супругом.

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Подполковника похоронили в Хмельницком, несмотря на то, что он родился в Днепропетровской области. Церемонию провели по обычаях украинских националистов, например, вдоль дороги, по которой пронесли гроб, люди выстроились и встали на колени.

Украинский солдат рассказал журналистам, как в одном из боев за Артемовск погиб почти весь его взвод из 21 человека, выжили только трое. Общие потери ВСУ в этом городе оценили в 40 тысяч военнослужащих.