По данным Народной милиции ЛНР, генералы Вооруженных сил Украины берут взятки от олигархов и ведут колонны своих солдат целенаправленно под обстрел. Об этом в эфире Первого канала заявил подполковник НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Дело в том, что часть материально обеспечения на подразделения теробороны и вооруженных формирований Украины взяли на себя олигархи украинские. Естественно, они не хотят лишаться своих кровных, договариваются с командованием вооруженных формирований Украины, чтобы делать так, чтобы выплачивать данные денежные средства было некому. По сути, украинское командование во взаимодействии с украинскими олигархами уничтожает свои же вооруженные формирования», — рассказал Марочко.

За прошедшие сутки, по данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские военные трижды обстреляли населенные пункты Ирмино и Первомайск. Украинские силы выпустили 22 снаряда калибром 122 миллиметра и 20 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что за последние 24 часа жертвами обстрелов со стороны Украины стали трое мирных жителей республики. Они погибли в Петровском районе Донецка и Макеевке (поселок Землянки).