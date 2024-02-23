Спецоперация 23 февраля 2024, 20:20 Подполье раскрыло урон ВСУ от удара ВС России по Днепропетровску Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали цеха по сборке дронов в Днепропетровске РИА «Новости»

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Российские войска в ночь на 23 февраля нанесли удары по военной инфраструктуре Днепропетровска. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что поразили нефтебазу, склады ВСУ и цех по сборке беспилотников Южного машиностроительного завода.

«Жители Днепропетровска сообщают о нескольких прилетах. <…> Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов», — сообщил собеседник агентства.

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На месте, которое называется «Стан 550», находились большие резервуары с горюче-смазочными материалами. Подпольщик показал фото, на которых виден большой столб черного дыма в районе нефтебазы. Лебедев добавил, что российские войска также поразили несколько складов, которые занимали ВСУ.

За неделю Вооруженные силы России нанесли 37 ударов высокоточным оружием по военно-промышленным предприятиям Украины. Использовалось оружие большой дальности, а также беспилотники.