Важное 07 апреля 2024, 05:15 Подполье обесточило украинскую военную часть под Одессой Подполье обесточило военную часть ВСУ с цехом по производству БПЛА под Одессой РИА «Новости»

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Пророссийское подполье Одессы обесточило военную часть украинских боевиков в поселке Авангард. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко», — заявил он.

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Он отметил, что ключевой целью российских военных было обесточить военную часть в Авангарде и цех, в котором ВСУ производили беспилотники.

Ранее Лебедев заявил, что ВС России ударили по складу с боеприпасами ВСУ в Харькове. Координатор подчеркнул, что российские военные ударили по объектам в Харькове ночью 6 апреля по полю, где находились снаряды врага. Власти Харькова теперь «пытаются выдать» удары за прилеты по супермаркетам. При этом ни один магазин на этой территории не работает с позапрошлого года.