Спецоперация 24 мая 2023, 06:00 Подполье Херсона помогло ликвидировать склад боеприпасов и десятки бойцов ВСУ РИА «Новости»: подполье Херсона помогло уничтожить склад боеприпасов и до 30 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Артиллеристы ВС России с помощью пророссийских подпольщиков организации «Русский Херсон» ликвидировали склад с боеприпасами, четыре автомобиля и порядка 30 военных ВСУ. Об этом сообщил подпольщик. Его слова привело РИА «Новости».

Организация, по словам подпольщика, работает ради освобождения города. Силы «Русского Херсона» собирают и передают данные о расположении украинских военизированных формирований.

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«Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов», — сообщил собеседник агентства.

Подпольщики устанавливают радиомаяки в местах расположения украинских военных, отметил RT. Это, по словам подпольщика, происходит как в Херсоне, так и за его пределами по всему правобережью региона, добавили «Известия».

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