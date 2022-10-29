Подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 16:59 Подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали Подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне признался в работе на СБУ РИА "Новости"

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Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в попытке организовать террористический акт в Днепропетровском РОВД в Херсоне. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

«Силовики задержали подозреваемого в проведении террористического акта у Днепровского РОВД в Херсоне. На допросе он признался, что действовал по координации Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

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По адресу проживания задержанного изъяли пистолет «Форт-12», два автомата АК-74, гранаты РГН и Ф-1, пять тротиловых шашек по 400 граммов, патроны калибром девять и 5,45 миллиметра.

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Нападение на РОВД в Херсоне произошло 26 октября, написало издание Utro.ru. По предварительной информации, преступники рассчитывали завладеть служебным оружием силовиков.

Также ранее украинские националисты в Херсоне расстреляли автомобиль, в котором находились три человека. Двое из них погибли на месте, еще один в настоящее время находится в больнице.