Подорвавшийся на мине ВСУ итальянский журналист после лечения в РФ вернулся на родину | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

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Viber Подорвавшийся на мине ВСУ итальянский журналист после лечения в РФ вернулся на родину Repubblica: журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, вернулся в Италию РИА Новости

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Итальянский корреспондент издания La Repubblica, а также телеканалов La7 и Rai Маттиа Сорби, получивший ранение при взрыве украинской мины в Херсоне, успешно прошел лечение в России и полетел домой. Об этом сообщила газета Repubblica.

По данным издания, репортер сейчас проходит лечение в больнице в Нигуарде (район в Милане — прим. ред).

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«Мне намного лучше. У меня было 15 осколков в левой ноге, животе и кишечнике. Украинские врачи извлекли их в ходе 11-часовой операции в контролируемом Россией госпитале в Херсоне», — отметил Сорби.

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Журналист освещал ведение боевых действий на Украине, находясь вместе с войсками ВСУ. Он получил осколочные ранения после детонации мины. Российские военные отправили его в больницу, где журналисту оказали медицинскую помощь.

Сопровождение, лечение и отправку журналиста в Италию организовал Российский Красный Крест. Глава РКК Павел Савчук уточнил, что с просьбой оказать содействие Сорби в возвращении на родину к ним обратились итальянские коллеги.

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