Подонков с «Азовстали» выпускать нельзя

Жизнь мирных жителей в освобожденном Мариуполе остается достаточно сложной. При возможности их надо эвакуировать вместе с гражданскими, которые покидают территорию завода «Азовсталь». Но при этом всех выходящих с предприятия необходимо тщательно проверить, чтобы не пропустить замаскировавшихся боевиков нацбатальонов. О ситуации в городе и дальнейших действиях российских военных рассказал военный историк Юрий Кнутов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Жители Мариуполя оказались в крайне тяжелом положении. У них дома и квартиры, нет ни электричества, ни водопровода, канализация и газ не работают. Ситуация крайне тяжелая и относится к бедствию. Поэтому нужно оказывать максимальную помощь. Сейчас идет доставка продуктов. Но вообще, надо ставить вопрос, чтобы желающие выезжали хотя бы в лагеря под контролем МЧС Донецкой и Луганской народных республик.

Там может быть и палаточный городок, но быт все же более организованный. Есть полевые кухни, есть медицинское обслуживание. То есть это достаточно продуманная система, и вывоз мирного населения — это одна из основных задач на сегодняшний день, пока не начнется восстановление города. А оно может начаться только через период, когда будет решен вопрос с «Азовсталью».

Вчера прошла новость, что оттуда вышла семья. Но по ней есть вопросы. Кто-то подозревает в женщине известную снайпершу, кто-то подозревает в мужчине поклонника нацистов. Есть фотографии, где он с нацистской символикой. Но он ли это или просто похожий на него человек, или просто снайперша похожа на ту женщину. Пока не известно. Сейчас обсуждается вопрос с Красным Крестом и ООН о выводе вот этих людей гражданских непосредственно из подвалов. Эта акция крайне необходима, с одной стороны, но с другой, надо относиться очень внимательно.

Источник фото: РИА «Новости»

Лидеры нацистов сейчас будут переодеваться, будут маскироваться. Кого-то забинтуют так, что будто он после тяжелого ранения, наложат гипс на конечности и скажут: «Этот человек еле живой. Как вы можете его досматривать?». А на самом деле это окажется какой-нибудь натовский военный, который вполне может находиться в подвале, или представитель нацистских батальонов, который отличался особо жестокими приказами и действиями.

Таких ситуаций очень много. Мы же видели, как нацисты переодеваются в женские одежды, надевают парики и платья и пытаются выйти из того же самого Мариуполя. Поэтому тут ничего удивительного нет. Службам безопасности, которые будут этот процесс контролировать, надо приложить максимум сил, чтобы не выпустить вот этих подонков — как нацистских, так и подонков из стран НАТО, которые приехали и помогали убивать мирных жителей Мариуполя.

Мы должны прямо и открыто говорить, что натовцы занимались тем же, что ВСУ и «Азов»*. Они давали советы, как использовать мирное население в качестве живого щита. Есть рекомендации и документы. Когда захватили аэропорт Гостомель в районе Киева, там нашли боевые приказы командующего Нацгвардией. Подлинные документы, зарегистрированные, с печатями. Там как раз говорилось о подготовке нападения на Донбасс. Речь шла [о том], как использовать жилые дома и мирное население в качестве живого щита. Там все описано.

Самое главное, там есть ссылка о том, что школы, детские сады, больницы, роддома и так далее — это государственные учреждения, структуры. Чтобы не было проблемы с частниками, нужно прежде всего размещать войска во всех этих социальных учреждениях. То есть придумали даже такой аргумент для того, чтобы размещать войска именно в школах. Мы обстреливаем позиции. Там «Грады» находятся, там артиллерия находится. А потом это все фотографируют и фейкометчиками вбрасывается на Запад.



*«Азов» — запрещенная в России националистическая украинская организация.