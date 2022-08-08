Подоляк призвал расследовать связь Amnesty International с Россией

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает необходимым организовать расследование, чтобы выяснить, могла ли правозащитная организация Amnesty International получать какие-либо «выгоды» от России. Об этом сообщила газета El Pais.

Он прокомментировал доклад правозащитников, в которой Украину обвинили в нарушении законов, и отметил, что «концепция международных гуманитарных организаций дискредитирована и (это — прим. ред.) будет иметь пагубные последствия».

Также Подоляк заявил, что Украина не стремится к переговорам с Россией из-за невозможности «найти консенсус». Сначала правительство страны хотело вывода войск, но теперь оно добивается «тактического поражения России», заключил он.

Кроме того, по мнению Подоляка, Европе следует осознать, что «Россия в ее нынешнем виде должна прекратить свое существование».

Amnesty International выпустила доклад, в котором заявила, что украинские военные размещали технику в городах и подвергли опасности мирных жителей. Это нарушает нормы гуманитарного права.