Подоляк назвал ежедневные потери ВСУ

Ежедневно погибают около 100-200 бойцов Вооруженных сил Украины, заявил журналистам советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он потребовал от Запада новых поставок вооружения, сообщил ТАСС.

Чиновник назвал одной из главных причин массовой гибели националистов разные возможности России и Украины. Он призвал поставить еще сотни артиллерийских систем, в частности 300 реактивных.

В начале июня Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия теряет по 60-100 солдат в день. В свою очередь депутат Верховной рады Роман Костенко подтвердил, что ВСУ понесли большие потери в Николаевской области.