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    08 мая 2022, 03:09

    Подобный исход был неизбежен. Кадыров сообщил о зачистке главных улиц Попасной от националистов

    Глава Чечни Кадыров сообщил о зачистке большей части Попасной от националистов

    Полина Созыкина

    Чеченские спецподразделения взяли большую часть Попасной под контроль, от националистов полностью зачищены главные улицы и центральные районы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

    Подобный исход был неизбежен. Кадыров сообщил о зачистке главных улиц Попасной от националистов

    «Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания», — написал чеченский лидер.

    Он отметил, что бандеровцы тщательно готовились к длительной обороне города, возводили укрепительные сооружения на подходе к населенному пункту. После неудачных попыток ВСУ отбросить российскую армию, националисты применили традиционную тактику — заняли огневые позиции в жилых районах. Данное «стратегическое решение» не помогло боевикам, они были уничтожены подразделениями ВС РФ, подчеркнул Кадыров.

    «В принципе, ничего необычного. С самого начала штурма Попасной подобный исход был неизбежен, это был лишь вопрос времени. Нет никаких сомнений в том, что все поставленные задачи Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным будут выполнены, а цели достигнуты», — подытожил глава Чечни.