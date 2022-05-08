Подобный исход был неизбежен. Кадыров сообщил о зачистке главных улиц Попасной от националистов

Чеченские спецподразделения взяли большую часть Попасной под контроль, от националистов полностью зачищены главные улицы и центральные районы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что бандеровцы тщательно готовились к длительной обороне города, возводили укрепительные сооружения на подходе к населенному пункту. После неудачных попыток ВСУ отбросить российскую армию, националисты применили традиционную тактику — заняли огневые позиции в жилых районах. Данное «стратегическое решение» не помогло боевикам, они были уничтожены подразделениями ВС РФ, подчеркнул Кадыров.

«В принципе, ничего необычного. С самого начала штурма Попасной подобный исход был неизбежен, это был лишь вопрос времени. Нет никаких сомнений в том, что все поставленные задачи Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным будут выполнены, а цели достигнуты», — подытожил глава Чечни.