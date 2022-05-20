Подмосковье вновь привезло в Донбасс гуманитарную помощь

Еще одна колонна гуманитарной помощи прибыла в Донбасс из Московской области. В частности, в Новоазовск волонтеры привезли продукты первой необходимости. Об этом сообщил «360».

В город доставили продукты первой необходимости. Среди них были тушенка и рис. Кроме того, в республику привезли памперсы.

Ранее сообщалось, что российские военные привезли в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь: макароны, кофе, чай, сгущенку, печенье. Также людям раздали предметы первой необходимости: мыло, зубные щетки и зубную пасту. Первыми ее получателями стали ветераны, многодетные семьи, беженцы.

Оказать помощь жителям Донбасса можно, приняв участие в акции «Доброе дело». Для этого нужно зайти на сайт «Волонтеры». Там можно найти ближайший пункт приема гуманитарной помощи, а также узнать, в чем сейчас нуждаются жители ЛНР и ДНР.