Эксклюзив 28 июля 2023, 14:17 «Подлое оружие против мирных жителей». Назван единственный способ уберечься от мины «Лепесток» Военный журналист Борзенко: мины «Лепесток» в основном направлены против мирного населения РИА «Новости»

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Мины «Лепесток», которые ВСУ применяют в Донбассе, направлены в первую очередь не против военнослужащих, а против мирного населения, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, цель — не убить человека, а сделать его инвалидом. Обезопасить себя можно, если выбирать протоптанные дороги.

Борзенко напомнил, что мина «Лепесток» — запрещенный в мире боеприпас. Он отметил, что это изобретение американцев — они создали первую безоболочную мину, получившую название «кленовое семечко», и широко применяли в джунглях Вьетнама. Она была чуть меньше «Лепестка». Вьетнамцы до сих пор периодически получают травмы от этих мин. Кстати, в США же выпустили специальную обувь, которая должна защищать от таких боеприпасов, — армейские ботинки с несколькими слоями металлической проволоки.

В мине «Лепесток» находятся взрывчатка и детонатор. Когда человек наступает на нее, взрывчатка надавливает на детонатор, и мина взрывается. Человеку отрывает пальцы ног или кусок пятки. Мина не предназначена для убийства, хотя можно умереть от потери крови, если никто не окажет медицинскую помощь. <…> Это подлое оружие, как правило, направлено не против военных, а против гражданских лиц. Уберечься можно только одни способом: идя там, где прошли люди до вас Алексей Борзенко военный журналист

Собеседник канала подтвердил, что ВСУ разбрасывают «Лепестки» над Донецком, в целом в Донбассе пострадали уже несколько десятков людей. Предупреждения о возможных минах появляются даже в парках в центре столицы ДНР. Россия в рамках СВО такие мины не применяет, поскольку хочет как раз защитить гражданское население, подчеркнул Борзенко.

Борзенко добавил, что «Лепестки» бывают двух видов: постоянные (уже стоят на боевом взводе, когда разбрасываются) и мины, работающие по таймеру в течение, например, суток или двух, а потом самоуничтожающиеся.

«Найти „Лепесток“ миноискателем почти невозможно, потому что он почти полностью состоит из пластмассы, а на один небольшой детонатор металлоискатель почти не реагирует. Таких мин не видно в траве, под снегом», — сообщил военный журналист.

С земли «Лепестки» поднимают особым образом: к длинной палке, в четыре-пять метров, прикрепляется через горлышко двухлитровая пластиковая бутылка с отрезанным донышком. Получается что-то вроде совочка, который используют для этих целей.

В Донецке до сих пор нашли и нейтрализовали далеко не все «Лепестки», опасность для дончан сохраняется, предупредил Алексей Борзенко.