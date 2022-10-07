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Подкрепление прибыло, но обстановка тяжелая. Пушилин — о Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: на Краснолиманское направление подходит подкрепление

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Ситуация на Краснолиманском направлении стабилизируется благодаря подкреплению. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА «Новости», что есть шансы начать освобождение с новой силой.

«Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой», — сказал он.

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Украинские войска регулярно прощупывают оборону и пытаются пробить линию фронта. Сейчас ее удерживают в районе Кременной.

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Денис Пушилин уверен, что с учетом мотивированности и понимания важности Краснолиманского направления у военных есть шансы с новыми силами возобновить освобождение территорий.

В мае Красный Лиман освободили, однако Вооруженные силы Украины возобновили попытки вернуть его под свой контроль. В сентябре российскую группировку перевели на более выгодные рубежи из-за угрозы попасть в окружение. Денис Пушилин сообщил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали силы с Артемовского направления. К боям за город подключились казаки.

ДНР

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