«Подход, удар, отход». Работу «Аллигаторов» на Украине сняли на видео

Российская авиация успешно решает поставленные оперативные задачи в ходе специальной операции на Украине. Одним из эффективных методов стало использование боевых вертолетов Ка-52, получивших прозвище «Аллигатор». Работу техники показал телеканал «Звезда».

Шесть узлов подвески позволяют разместить на вертолете до двух тонн различного вооружения, например, противотанковые ракеты «Вихрь», способные поразить любую цель на расстоянии до восьми километров в любых погодных условиях.

Однако основной мощью Ка-52 являются неуправляемые авиационные ракеты, которые размещены по 20 с каждой стороны вертолета. Чаще всего их используют для поражения позиций противника.

Ранее командир одного из «Аллигаторов» рассказал, что боевой экипаж за день способен совершить до пяти вылетов в зону специальной операции.