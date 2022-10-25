Вождение и стрельба. Подготовку танкистов и мотострелков показали на видео | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 09:44 Вождение и стрельба. Подготовку танкистов и мотострелков показали на видео Телеканал «Звезда» показал кадры подготовки танкистов и мотострелков в спецоперации РИА "Новости"

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Мобилизованные россияне перед отправкой в зону специальной операции проходят усиленную подготовку, упражняясь в обращении с оружием и повышая тактические навыки. Телеканал «Звезда» показал кадры боевой подготовки мотострелковых и танковых подразделений.

На кадрах видно, что мотострелки практикуются в тактической стрельбе, а экипажи танков ведут огонь как в движении, так и с места.

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В обязательную программу обучения входят занятия по инженерной подготовке и тактической медицине, а также теоретический курс по знанию вооружения и основных узлов боевых машин.

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Ранее Министерство обороны России сообщало, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане проходят полный курс боевой подготовки. Им предоставляют гранаты и несколько сотен боевых патронов.

Президент России Владимир Путин объявило о частичной мобилизации 21 сентября. В войска призовут лиц мужского пола, прошедших срочную службу в армии и получивших востребованную в зоне спецоперации военно-учетную специальность.