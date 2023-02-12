Спецоперация 12 февраля 2023, 07:36 Подготовку штурмовых подразделений ВДВ в тылу СВО показали на видео Минобороны опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тылу СВО

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Минобороны России показало видео подготовки штурмовых подразделений ВДВ в тыловом районе спецоперации. Занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке проводят опытные инструкторы. Тренировки проходят на полигоне ежедневно, условия максимально приближены к боевым — программу даже дополнили с учетом обстановки на фронте.

Военнослужащие в парах и тройках отрабатывают действия при перемещении на поле боя. Новый вид тактических действий — фронтальное перемещение с боевой стрельбой. Личный состав перемещается от укрытия к укрытию вдоль линии соприкосновения с противником, военнослужащие при этом прикрывают друг друга.

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Один из важных элементов огневой подготовки для командиров взводов и рот — управление огем подразделения в бою. Чтобы отработать эти навыки, подразделение размещается на подготовленных позициях. Каждый десантник знает свою задачу. Звучит команда — и стрелки вступают в бой, их задача — уничтожить пехоту противника, которую поддерживает бронетехника.

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