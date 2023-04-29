Спецоперация 29 апреля 2023, 07:39 Подготовку штурмовых подразделений в зоне спецоперации показали на видео Минобороны России показало видео подготовки штурмовых подразделений в зоне СВО

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Штурмовые подразделения Западного военного округа прошли полный курс боевой и тактической подготовки, солдаты отработали боевое слаживание в различных ситуациях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задача учений — отработать все действия до автоматизма. Именно так готовится пополнение штурмовиков на полигоне в тылу зоны СВО.

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«Тренировки проходят ежедневно. Это необходимо для того, чтобы штурмовики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм, которые потребуются для выполнения боевых задач», — отметили в министерстве.

По мнению инструкторов, боевое слаживание на полигоне — это залог эффективности подразделения в бою. Благодаря тренировкам, бойцы начали лучше чувствовать друг друга, отточили технику.

В зоне СВО штурмовые отряды ведут боевую работу на наиболее сложных участках фронта.

Ранее российские артиллеристы поддержали штурм на Артемовском направлении в ДНР.