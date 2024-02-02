02 февраля 2024, 09:51
Подготовку российских разведчиков в зоне СВО показали на видео
Разведчики группы войск «Запад» завершили подготовку в тыловом районе СВО
Российские разведчики группировки войск «Запад» завершили боевое слаживание в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военнослужащие провели занятия по тактической стрельбе и инженерной подготовке, отработали штурм условных опорных пунктов противника и метание гранат в условиях, максимально приближенных к боевым. Обучением военнослужащих занимались инструкторы группировки войск «Запад».
Реклама
«Наше подразделение выполняет задачи непосредственно в соприкосновении с противником на переднем крае. Бойцы занимают сектора наблюдения и ведут боевую работу с использованием средств наблюдения», — рассказал командир разведгруппы с позывным Искра.
По его словам, для разведчиков немаловажно уметь определять на слух технику противника, ориентировочное расстояние до нее и направление движения.
Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении.
Минобороны РФ
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама