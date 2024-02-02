Спецоперация 02 февраля 2024, 09:51 Подготовку российских разведчиков в зоне СВО показали на видео Разведчики группы войск «Запад» завершили подготовку в тыловом районе СВО

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Российские разведчики группировки войск «Запад» завершили боевое слаживание в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие провели занятия по тактической стрельбе и инженерной подготовке, отработали штурм условных опорных пунктов противника и метание гранат в условиях, максимально приближенных к боевым. Обучением военнослужащих занимались инструкторы группировки войск «Запад».

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«Наше подразделение выполняет задачи непосредственно в соприкосновении с противником на переднем крае. Бойцы занимают сектора наблюдения и ведут боевую работу с использованием средств наблюдения», — рассказал командир разведгруппы с позывным Искра.

По его словам, для разведчиков немаловажно уметь определять на слух технику противника, ориентировочное расстояние до нее и направление движения.

Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении.