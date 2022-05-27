Гуманитарную помощь оказывают не только жителям Донбасса, но и участвующим в спецоперации военным. Им везут продукты, форму, медикаменты, а также посылки от детей из Московской области. Своими небольшими подарками они стараются поддержать российских военнослужащих.

«Везем ребятам на передовую привет от детей из Подмосковья. Они подготовили сюрпризы: носки, шоколадка, письмо с пожеланиями. Поддержка — самое важное, а детская поддержка — еще лучше», — рассказал человек, входящий в состав гуманитарной миссии, «360».

Погрузка гумпомощи на передовую. Источник фото: телеканал «360»

На передовую гуманитарную помощь часто возит доброволец Андрей Черненко. В прошлом он — бывший командир отделения разведки спецназа, 18-й полк. Сейчас Черненко на пенсии, но как доброволец отправился в Донбасс.

«Сегодня едем в Крымскую бригаду, в Севастопольскую, морской пехоты № 810. Будем везти ребятам помощь, в этой бригаде еще служил мой отец. Везем форму, так как она очень быстро изнашивается там. Везем продукты питания, гигиены, медикаменты перевязочные», — заявил он в разговоре с «360».

По его словам, машина, на которой он едет, небронированная. Броня только на водителе — есть и бронежилет, и каски. Бывший спецназовец уже не раз отвозил гумпомощь на передовую. Он признался, что всегда думает о том, что доедет.

«У ребят хороший моральный дух, боевой, настрой очень замечательный, ребята молодцы. Им только респект и уважение. Когда привозят письма от детей — очень приятно ребятам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что транспортные компании Московкой области собрали порядка 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.