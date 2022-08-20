Поддержка фронта 24 часа в сутки. Как работает батальон обеспечения в Донбассе

Батальон обеспечения в Донбассе получил гуманитарную помощь из Подмосковья. Это подразделение заботится о военных, обеспечивает их едой и всем необходимым. Жители Московской области в рамках акции «Доброе дело» передали им технику, которая нужна для поддержания работы небольшого хлебозавода в тылу.

«Это незаметная служба, ее никто не видит, потому что все акценты делаются на передней линии обороны, защите наших бойцов, на защите наших территорий. А тыл, он не виден, но работа здесь постоянная, не останавливается, потому что нужна поддержка наших бойцов. Во-первых, их нужно накормить, их нужно обогреть, одеть, обуть и напоить водой — в этом всем наша служба заключается», — рассказала «360» Наталья, заместитель командира роты.

Хлеб для передовой пекут в специальных хлебопекарных конвейерных печах. Они могут работать и непосредственно на фронте, когда позволяет военная обстановка, и в тылу.

«В сутки выпекаем в трех печах 4520 буханок хлеба. Мука у нас первого сорта. Ее просеивают, потом происходит замес, тесто формируют, делят. Хлеб весь одинаковый — килограммовый. Очень вкусный. Людям и на передовой, и в тылу — везде идет наш хлеб», — сообщил командир взвода хлебопечения с позывным Колесник.

Работают печи на дровах, их нужно успевать оперативно заготавливать, требуются определенные инструменты. Поэтому из Московской области бойцам передали то, что им особенно необходимо.

«Выполнили адресную доставку, заявку исполнили: инверторный генератор, пила бензиновая и циркулярная пила, чтобы распиливать дрова для хлебозавода», — сообщил представитель Общественной палаты Московской области Павел Тюляев.

Пекли хлеб и для Мариуполя

Каждый из бойцов подразделения осознает важность своей работы, знает куда поедет продукция и ответственно выполняет задачу. Хлеба выпекают очень много — каждая минута на счету.

«Бывало такое, что бойцы приезжали с фронта и благодарили за хлеб. Какое-то время мы пекли хлеб и для Мариуполя, для просто гражданских людей, тоже таким образом помогали людям», — рассказал один из военнослужащих с позывным Рыжий.

Поварами в подразделении непосредственно на фронте работают только девушки. Готовят по-настоящему вкусную еду, как дома.

«Повара только девочки. Потому что бойца нужно накормить, чтобы вкусно было, а кто может накормить вкусно, как не мать, у которой есть дети. Девочки у меня ничего не боятся», — добавила Наталья.

Служба в батальоне обеспечения очень опасна. Недавно подразделение потеряло бойцов, служивших на полевых кухнях. По словам Натальи, когда вернется мирная жизнь, она очень хочет вернуться в свой город Краматорск, пройтись по своей улице, навестить могилы отца и сестры, которых она потеряла.

Накануне волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» доставили на фронт необходимое бойцам оборудование. Бригада, которой привезли помощь, отпраздновала свою годовщину. Ее бойцы уже семь лет защищают народ Донбасса.

Идею гуманитарной акции «Доброе дело» в апреле предложили школьники Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал эту идею. «Доброе дело» масштабируется и продолжит помогать жителям народных республик.