Спецоперация 19 марта 2023, 20:38 Подавление прорыва ВСУ в Запорожье попало на видео Видео попытки прорыва ВСУ в Запорожской области появилось в Сети РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ попытались прорваться на танках на Запорожском направлении, но атака закончилась провалом. Подавление танковой атаки ВСУ сняли на видео, сообщило РИА «Новости».

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На кадрах российские подразделения наносили удары по технике националистов. В Минобороны РФ сообщили, что авиация и артиллерия ВС России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили 65 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-20.

Российские подразделения смогли отбить атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожской области, в пригороде Орехова. По словам члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, потери ВСУ составили несколько десятков человек и не менее четырех бронетранспортеров.

Ранее Рогов уличил Украину в психологически-информационной атаке на Запорожскую область. Ее целью является снижение бдительности российских солдат и общественности, сказал он.

Город Запорожье сейчас буквально кишит боевиками ВСУ и наемниками, которые забрали ряд гражданских объектов.