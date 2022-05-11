Подача электроэнергии в Харьковскую область началась с территории России

Электричество из Белгородской области стало поступать в Харьковскую область. Высоковольтные линии подключили в воскресенье, 8 мая, в 15:00 в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на поступивший релиз.

Украина с апреля прекратила электроснабжение Купянска Харьковской области и окружающих его районов. Свыше 120 тысяч жителей в семи административных районах остались без электроснабжения. При этом электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочередно, с перерывом каждые четыре часа.

Россия восстановила электроснабжение потребителей части Харьковской области от своей энергетической системы.

«Между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи — воздушные линии электропередачи, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей», — напоминается в релизе. Там также отмечено, что в 2002 году указанные линии были демонтированы. Это произошло на фоне ухудшения отношений РФ и Украины.

С 29 апреля по 8 мая ПАО «Россети» и белгородские энергетики возвели линию электропередачи 110 кВ, которая соединяет две энергосистемы. Общая протяженность воздушной линии составляет 5,2 километра. Она создана в двухцепном исполнении.

«В результате со стороны Российской Федерации по постоянной схеме подано напряжение на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ», — указано в сообщении.

Сейчас электричество подается жителям Купянска и еще более 200 населенных пунктов Харьковской области.

По словам мэра Купянска Геннадия Мацегоры, горожане будут постоянно получать свет, продолжат работу больница, хлебозавод, роддом и вся необходимая инфраструктура. Также возобновил работу водоканал.