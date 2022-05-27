ВСУ обстреляли село Нехотеевка под Белгородом

Украинские военные обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. В результате атаки пострадал один из местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший — мужчина с осколочным ранением голени», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее Гладков отмечал, что в целом в регионе наблюдается спокойная ситуация. Исключение составляют отдельные части приграничных территорий. Под обстрелы попадают населенные пункты Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района, а также поселок Середа Шебекинского округа.

«Обращаюсь ко всем, в первую очередь, к жителям этих сел: до особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя», — подчеркивал губернатор.

Местные власти уже вывезли жителей Журавлевки и поставили блокпост, но некоторые все равно оказываются на территории села.