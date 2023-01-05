Спецоперация 05 января 2023, 02:04 Почти всех пострадавших в Макеевке бойцов отправили в другие регионы России Пушилин: почти всех пострадавших в Макеевке бойцов доставили в российские регионы РИА «Новости»

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Почти всех военнослужащих, которые пострадали при обстреле в Макеевке, отправили на лечение в регионы России. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и ДНР навестили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS», — написал он.

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Пушилин отметил, что всех пострадавших доставили в больницы максимально быстро. Благодаря этому удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь.

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«Почти всех уже перевели в другие регионы России», — уточнил врио главы республики.

Удар по месту временного расположения российских военных в Макеевке ВСУ нанесли ракетами HIMARS. Жертвами удара украинских военных стали 89 солдат и офицеров, сообщало ИА Nation News.

Президент России Владимир Путин распорядился наградить шесть пострадавших военных, которые вытаскивали выживших сослуживцев после удара ВСУ в Макеевке.