Все дороги, ведущие в Мариуполь, кроме пути из Мангуша, разминированы. Об этом рассказал глава администрации города, сообщил ТАСС.

Мэр также добавил, что проблема с поставками питьевой воды и продуктов в Мариуполь решена. Он добавил, что посвященную освобождавшим Мариуполь военным и погибшим жителям аллею откроют 9 мая.

За сутки из Мариуполя удалось эвакуировать еще 518 человек, в частности 67 детей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Накануне стало известно, что в Мариуполе установили памятник бабушке с красным Знаменем Победы. Речь идет о реальной пенсионерке, которая защитила Знамя Победы перед украинскими националистами.