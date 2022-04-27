Почти тысячу единиц вооружения обнаружили на брошенном ВСУ складе в Луганской области. Видео

Минобороны опубликовало видео с трофеями ВС РФ в Луганской области. На захваченном российскими военными полевом складе украинских националистов были найдены около тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасы к ним.

В ведомстве отметили, что многие военные объекты в Луганской области украинские боевики бросали в спешке при отступлении.

Среди захваченного вооружения оказались советские и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов стран НАТО.

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили более 140 самолетов ВСУ, 110 вертолетов, 607 беспилотников, 273 зенитно-ракетных комплекса. Кроме того, украинская армия потеряла 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня. Также ВСУ лишились 1134 орудий полевой артиллерии и минометов.