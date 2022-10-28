Почти тысяча жителей Днепропетровской области остались без электричества | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 11:14 Почти тысяча жителей Днепропетровской области остались без электричества Глава Днепропетровской области Резниченко объявил о повреждении «Градами» электросетей РИА "Новости"

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Ночью 28 октября обстреливали Днепропетровскую область. Никто не пострадал. Снарядами повредили дома и линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Удары наносили из реактивных систем залпового огня «Град» и других артиллерийских орудий. В Никополе повреждены дома и линии электропередачи, в Красногорьевской общине — дачные домики и электросети.

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«Людей не задело. <…> Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению», — сказал глава Днепропетровской области.

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Под обстрел также попала Марганецкая община. В остальных районах срабатывала воздушная тревога, но прилетов не зафиксировали. Воздушную тревогу минувшей ночью объявляли в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Киевской областях и столице Украины.

Российские военные показали боевую работу ударных и транспортно-боевых вертолетов в зоне спецоперации, а также самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация». Президент России Владимир Путин оценил потери Вооруженных сил Украины — соотношение составило один к восьми.