Спецоперация 05 августа 2023, 08:07 Почти одновременно воздушную тревогу объявили в шести областях Украины Украина включила сигналы воздушной тревоги в шести областях страны РИА «Новости»

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В ночь на 5 августа воздушную тревогу объявили на территории шести украинских областей. Информация об этом появилась на онлайн-картах министерства цифровой трансформации страны.

Почти одновременно сирена начла звучать в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Она также прозвучала в контролируемых Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

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Позже оповещение жителей страны отменили. Воздушная тревога работала 30 минут.

В четверг, 3 августа российские войска ударили по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Сумской области. После этого сигналы воздушной тревоги включили в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту осенью 2022 года. Российские силы атакуют только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления.