Почти 90 школ Харьковской области подготовили к учебному году

Около 90 школ Харьковской области технически подготовили к новому учебному году. Все учебные заведения находятся на освобожденных территориях, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Если говорить о том, какие школы готовы принять учеников — это порядка 90 школ по всей территорию области, которая находится под нашим контролем», — привел слова Ганчева ТАСС.

При этом глава ВГА уточнил, что пока сложно говорить о том, сколько учебных заведений смогут получить российскую аккредитацию. Он пояснил, что в этом процессе есть определенные сложности, в числе которых переподготовка преподавательского состава.

«Уже оговорили упрощенную схему, каким образом украинские педагоги смогут переквалифицироваться для российской системы образования. Я думаю, 30% к 1 сентября мы успеем аккредитовать», — сказал Ганчев.

Первые школы Харьковской области уже получили российские свидетельства о государственной аккредитации. Документы выдали руководству гимназии № 1 Купянска и школе № 11 Изюма.