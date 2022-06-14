Почти 90 «азовцев» этапировали в Суходольскую ИК

Почти 90 сдавшихся в плен солдат «Азова»* этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию (ИК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из „Азовстали“», — сказал собеседник агентства.

Сроки пребывания в новом месте заключения неизвестны. Источник ТАСС отметил, что в Суходольской ИК с пленными солдатами «Азова»* будут работать следователи.

Ранее стала известна судьба иностранных наемников, которые участвовали в оккупации «Азовстали». Их 9 июня доставили в суд ДНР для оглашения приговора. Иностранных военнослужащих обвинили в преступлениях против мирного населения Донбасса. Подсудимые частично признали свою вину. Иностранным наемникам, участвовавшим в оккупации «Азовстали», грозит лишение свободы до 20 лет либо смертная казнь.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.