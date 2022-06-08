Почти 80% территорий Запорожской области вернулось к мирной жизни после освобождения

На сегодня Запорожская область освобождена почти на 80%, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, люди начали возвращаться к мирной жизни. В регионе идут посевные и уборочные работы, написал ТАСС.

«Мы занимаемся мирной жизнью. Слава богу, что активные боевые действия отодвинуты от основных городов. Сейчас в Запорожской области освобождено почти 80% территории», — сказал Балицкий в эфире «России 24».

По его словам, референдум о вхождении области в состав России может пройти уже осенью. В настоящее время, по данным члена главного совета ВГА Владимира Рогова, идет подготовка к проведению плебисцита. Она может занять несколько месяцев, написал RT.

В День России, 12 июня, в Запорожской области будут вручать первые российские паспорта. Их получат как минимум 500 человек. В регионе много желающих получить гражданство РФ. Для приема документов открыли дополнительные пункты.