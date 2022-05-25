Почти 70 тонн гумпомощи из России доставили жителям Харьковской области

Российские военные доставили почти 70 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. В первую очередь продукты, детское питание и предметы первой необходимости получают семьи с детьми, рассказали в Минобороны РФ.

Местные жители рассказали, что помогают разгружать машины, сообщают друг другу о прибытии гуманитарного конвоя. Во многих населенных пунктах нет электричества, есть проблемы с мобильной связью, поэтому люди узнают, что можно получить продукты, по сарафанному радио — все делятся друг с другом информацией.

По словам одного из мужчин, ситуация в регионе сейчас действительно непростая. Магазины не работают, продукты купить негде.

В минувшее воскресенье военнослужащие Центрального военного округа по просьбе жителей ЛНР привезли медицинское оборудование и препараты в один из освобожденных поселков республики.

Люди были обеспокоены тем, что в населенном пункте закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом. Об этой проблеме сообщили в гуманитарно-координационный центр, где оперативно нашли необходимые препараты и медицинское оборудование.