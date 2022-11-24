Спецоперация 24 ноября 2022, 10:01 Почти 70% Киева осталось без электричества Мэр Киева Кличко: 70% города осталось без электричества, воду частично вернули РИА «Новости»

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В Киеве частично восстановили водоснабжение, в отличие от электричества — без света остались 70% жителей. Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что энергетики и сотрудники «Киевводоканала» работали всю ночь.

Вода появилась в домах на левом берегу Днепра, а именно в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. На противоположной стороне, по словам мэра, ее включат в первой половине дня 24 ноября.

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Виталий Кличко рассказал, что 70% абонентов в Киеве отключены от электричества. Энергетики пытаются восстановить энергоснабжение, но, признался градоначальник, это зависит от того, как скоро стабилизируют энергосистему всей Украины, так как город подключен к общегосударственной системе.

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В интервью немецкой газете Bild мэр Киева допустил, что в ближайшие месяцы придется эвакуировать жителей некоторых районов. Он спрогнозировал худшую со времен Второй мировой войны зиму из-за отключения электричества. Виталий Кличко попросил немцев прислать генераторы и оказать гуманитарную помощь.