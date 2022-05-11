Почти 70% боевиков теробороны в Одесской области стали дезертирами

Почти 300 боевиков (70%) территориальной обороны в Одесской области дезертировали, чтобы не попасть на фронт после двухнедельных учений. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По его данным, для территориальной обороны в этом регионе ранее организовали курсы усиленной боевой подготовки, они продолжались две недели, после чего участников должны были отправить в зону боевых действий.

Но около 300 человек дезертировали, заявил собеседник агентства. По его словам, дезертиры скрывались в местных деревнях, некоторые смогли покинуть Украину и теперь находятся в Молдавии.

«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали», — сказал источник.

Он отметил, что ВСУ сейчас за счет теробороны пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны, потому что испытывают очень сильную нехватку кадровых резервов.