Спецоперация 12 января 2024, 18:28 Почти 50 украинских боевиков сдались в плен за неделю Минобороны: за неделю в плен сдались 48 украинских военных Pxhere

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За неделю в плен ВС России сдались 48 украинских солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении», — передали в ведомстве.

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Ранее пленный украинский солдат рассказал правду о потерях в ВСУ: поля усеяны телами украинских боевиков, но их не вывозят даже с позиций. Солдатам приходится жить и питаться рядом с разлагающимися трупами.

Гражданское население Украины прекратило доверять президенту Владимиру Зеленскому. Еще один попавший в плен украинский офицер посоветовал сослуживцам сдаться российским бойцам. Даже наемники считают ошибкой приезд в зону СВО.

Ранее Россия вернула 75 военных из украинского плена без обмена. Это стало возможным благодаря президенту Владимиру Путину, Минобороны России, ФСБ и депутатам.