01 марта 2024, 13:30
Почти 50 контратак ВСУ отбили российские военные за неделю под Авдеевкой
ВС России за неделю освободили 3 населенных пункта на Авдеевском направлении
За неделю российские подразделения освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении», — указали в оборонном ведомстве.
Реклама
При взаимодействии с авиацией и артиллерией группировка войск поразила скопления живой силы и техники сразу семи бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад теробороны в ДНР.
Также российские военные отразили 48 контратак штурмовых групп противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики.
Всего за неделю ВСУ потеряли более 2600 военнослужащих на Авдеевском направлении. Там же украинские боевики лишились 23 танков, в том числе американского Abrams, 45 боевых бронемашин, 83 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии. Момент удара по танку производства США попал на видео. Кадры разлетелись в Сети.
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
Реклама
Реклама