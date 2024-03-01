Спецоперация 01 марта 2024, 13:30 Почти 50 контратак ВСУ отбили российские военные за неделю под Авдеевкой ВС России за неделю освободили 3 населенных пункта на Авдеевском направлении

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За неделю российские подразделения освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении», — указали в оборонном ведомстве.

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При взаимодействии с авиацией и артиллерией группировка войск поразила скопления живой силы и техники сразу семи бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад теробороны в ДНР.

Также российские военные отразили 48 контратак штурмовых групп противника в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

Всего за неделю ВСУ потеряли более 2600 военнослужащих на Авдеевском направлении. Там же украинские боевики лишились 23 танков, в том числе американского Abrams, 45 боевых бронемашин, 83 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии. Момент удара по танку производства США попал на видео. Кадры разлетелись в Сети.