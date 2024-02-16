Спецоперация 16 февраля 2024, 16:23 Почти 40 украинских военных сдались в плен за неделю Минобороны: за неделю в плен сдались 35 военнослужащих ВСУ РИА «Новости»

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В российский плен в течение последней недели сдались 35 украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В плен в течение недели сдались 35 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

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Ранее в Минобороны также сообщили, что за минувшие семь дней ВС России беспилотными летательными аппаратами и высокоточными оружием нанесли 30 ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса соседней страны.

Кроме того, российские силы сорвали попытку атаки украинских националистов на Купянском направлении. Продвижение подразделений противника заметили с помощью разведывательных дронов, после чего бойцов и технику ВСУ поразили ударами гаубиц Д-30.

Также ВС России добились успеха под Авдеевкой и идут к полному окружению этого населенного пункта. Представитель командования третьей штурмовой бригады СУ Родион Кудряшов заявлял, что ситуация для войск является критической.