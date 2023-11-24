Спецоперация 24 ноября 2023, 17:13 Почти 40 украинских солдат попали в плен на Херсонском направлении Минобороны: на Херсонском направлении ВС России за неделю пленили 39 военных ВСУ РИА «Новости»

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На Херсонском направлении Вооруженные силы России за неделю взяли в плен 39 военнослужащих украинской армии. Под ударом оказались стразу две бригады ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — указали в ведомстве.

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ВС России ударили по украинским подразделениям в районах Тягинки, Токаревки и Садового. В результате армии РФ удалось взять в плен 39 солдат ВСУ.

Кроме того, на Херсонском направлении противник несколько раз попытался высадиться на островах и левом берегу Днепра. В результате потери Украины за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей.

Ранее СМИ сообщали, что расчет российской установки РСЗО БМ-21 «Град» не позволил украинским подразделениям высадиться на левом берегу Днепра.