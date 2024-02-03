03 февраля 2024, 15:42
Почти 40 групповых ударов нанесли по военным объектам Украины за неделю
ВС России нанесли 37 ударов по объектам ВПК Украины, аэродромам и базам
Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что удары наносили в период с 27 января по 3 февраля. Целью российских военных стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, аэродромная инфраструктура, арсеналы и базы с горючим на территории Украины.
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Кроме того, российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
За минувшую неделю авиация и средства ПВО России сбили 20 авиационных управляемых ракет противника. В том числе ракеты HARM, управляемая авиабомба JDAM. Уничтожены 53 снаряда систем РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотника.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским военным. Они улучшают свои позиции, отбрасывая противника.
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